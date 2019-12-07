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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 63277 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ООС: в районе Богдановки продолжается верификация результатов разведения сил

ООС: в районе Богдановки продолжается верификация результатов разведения сил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В районе Богдановки Донецкой области продолжаются мероприятия по верификации представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, продолжаются мероприятия по верификации представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - указали в штабе.

Также указано, что "на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина". Обстановка остается стабильной".

"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлялось автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 3000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги на наличие взрывоопасных предметов. Продолжается работа по оказанию помощи гражданскому населению (по необходимости) представителями Международного комитета Красного Креста", - добавили в штабе.

Напомним, за день 7 декабря на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Украинские Национальные Новости

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