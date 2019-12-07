ООС: у районі Богданівки триває верифікація результатів розведення сил
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У районі Богданівки Донецької області тривають заходи з верифікації представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, тривають заходи з верифікації представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів", - вказали у штабі.
Також вказано, що "на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша". Обстановка залишається стабільною".
"Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" сьогодні здійснювалось автобусом та двома електромобілями. Перевезено біля 3000 пасажирів. Представники ДСНС України провели щоденне обстеження місцевості з обох боків від дороги на наявність вибухонебезпечних предметів. Триває робота щодо надання допомоги цивільному населенню (за потреби) представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста", - додали у штабі.
Нагадаємо, за день 7 грудня на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів.