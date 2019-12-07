За день на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. З початку сьогоднішньої доби на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів, зокрема, із забороненої мінськими домовленостями зброї. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - вказали у штабі.
Зокрема, неподалік Новолуганського зафіксовано обстріл з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм.
Також поблизу Новоселівки Другої зафіксовано обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів, біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, неподалік Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.
"Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було", - додали у штабі.
Нагадаємо, до обіду 7 грудня на Донбасі було два прицільних ворожих обстріли.