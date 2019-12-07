За день на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. С начала сегодняшних суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов, в частности, с запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - указали в штабе.
В частности, неподалеку Новолуганского зафиксировано обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Майорска - из минометов калибра 82 мм.
Также поблизости Новоселовки Второй зафиксировано обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов, у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.
"В текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в штабе.
Напомним, до обеда 7 декабря на Донбассе было два прицельных вражеских обстрела.