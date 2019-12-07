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ООС: сьогодні вже два прицільних ворожих обстріли

ООС: сьогодні вже два прицільних ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано вже два ворожих обстріли. Про це під час брифінгу у суботу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби зафіксовано 2 прицільні ворожі обстріли позицій Об’єднаних сил. При цьому окупанти продовжують свідомо застосовувати по нашим героям міномети", - вказав він.

Зі слів речника МОУ, після 8:00 ранку "російсько-окупаційні війська з напрямку від селища Крута Балка протягом 40 хвилин випустили по нашим оборонцям села Новоселівка Друга 10 мін калібру 82 мм та вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів".

"Близько 9 години ранку під ворожим вогнем перебували наші захисники Широкиного. З напрямку від Саханки окупанти розпочали обстріл з РПГ та стрілецької зброї. Застосовуючи легке піхотне озброєння, наші воїни протягом 20 хвилин примусили окупантів до дотримання режиму тиші", - додав Гуцуляк.

"За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - зауважив речник МОУ.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави.

Нагадаємо, бойовики віддали тіло офіцера СБУ, який загинув у "сірій зоні" на Донбасі.

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