ООС: сегодня уже два прицельных вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано уже два вражеских обстрела. Об этом во время брифинга в субботу сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток зафиксировано 2 прицельных вражеских обстрела позиций Объединенных сил. При этом оккупанты продолжают сознательно применять по нашим героям минометы", - отметил он.
По словам представителя МОУ, после 8:00 утра "российско-оккупационные войска по направлению от поселка Крутая Балка в течение 40 минут выпустили по нашим защитникам села Новоселовка Вторая 10 мин калибра 82 мм и вели огонь из ручных противотанковых гранатометов".
"Около 9:00 утра под вражеским огнем находились наши защитники Широкино. С направлении от Саханки оккупанты начали обстрел из РПГ и стрелкового оружия. Применяя легкое пехотное вооружение, наши воины в течение 20 минут вынудили оккупантов к соблюдению режима тишины", - добавил Гуцуляк.
"По имеющейся информации, боевых потерь от начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - отметил спикер МОУ.
По его словам, подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.
Напомним, боевики отдали тело офицера СБУ, который погиб в "серой зоне" на Донбассе.