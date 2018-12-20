ООС: оккупанты заставляют людей часами стоять в очередях на КПВВ

Как отмечается, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 19 декабря 2018 года, в 9:40 на блокпосту оккупантов южнее моста в Станице Луганской наблюдатели видели, что в очереди на переход к подконтрольным властью Украины районам ждали примерно 1500 человек, а в противоположном направлении - около 30 человек. Команда СММ видела еще 150 человек в очереди на расположенной неподалеку автобусной остановке.

Примерно через 4 часа на КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, как сообщается, члены патруля миссии зафиксировали, что в очереди на переход к подконтрольным властью Украины районам ждали примерно 350 человек, а в противоположном направлении - примерно 1000 человек.

Двое мужчин и женщина в возрасте примерно от 70 до 79 лет, рассказали членам патруля СММ, что "оккупанты намеренно заставили их ждать сначала в течение двух с половиной часов, чтобы пройти через их блокпост, а потом еще полтора часа, чтобы пройти КПВВ вооруженных формирований РФ и их наемников".

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что умышленное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в Станице Луганской в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства", - указали в штабе ООС.

Указано, что украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и обеспечить благоприятные условия жизни и здоровью гражданского населения.

Напомним, в КПВВ люди часами проходят "контроль" оккупантов.