ООС: окупанти змушують людей годинами стояти у чергах на КПВВ

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Збройні формування РФ та їхні найманці не припиняють створювати складнощі на блокпостах та КПВВ уздовж лінії зіткнення, які загрожують життю та здоров’ю цивільного населення. Про це з посиланням на дані української сторони СЦКК повідомляють у прес-центрі ООС, передає УНН.