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ООС: окупанти змушують людей годинами стояти у чергах на КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Збройні формування РФ та їхні найманці не припиняють створювати складнощі на блокпостах та КПВВ уздовж лінії зіткнення, які загрожують життю та здоров’ю цивільного населення. Про це з посиланням на дані української сторони СЦКК повідомляють у прес-центрі ООС, передає УНН.

ООС: окупанти змушують людей годинами стояти у чергах на КПВВ

Як зазначається, за даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 19 грудня 2018 року, о 9:40 на блокпості окупантів на південь від мосту в Станиці Луганської спостерігачі бачили, що в черзі на перехід до підконтрольних владою України районів чекали приблизно 1500 осіб, а в протилежному напрямку - близько 30 людей. Команда СММ бачила ще 150 осіб у черзі на розташованій неподалік автобусній зупинці.

Приблизно через чотири години на КПВВ, розташованому на північ від мосту в Станиці Луганській, як повідомляється, члени патруля місії зафіксували, що в черзі на перехід до підконтрольних владою України районів чекали приблизно 350 осіб, а в протилежному напрямку - приблизно 1000 осіб.

Два чоловіка і жінка, віком приблизно від 70 до 79 років, розповіли членам патруля СММ, що "окупанти навмисно змусили їх чекати спочатку впродовж двох із половиною годин, щоб пройти через їхній блокпост, а потім ще півтори години, аби пройти КПВВ збройних формувань РФ та їхніх найманців".

"Українська сторона СЦКК заявляє, що навмисне створення ситуації неорганізованості в роботі КПВВ в Станиці Луганській холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ в черговий раз наражає на небезпеку мирне населення, демонструють відверте нехтування мінськими домовленостями та небажання дотримуватись взятих зобов’язань", - вказали у штабі ООС.

Вказано, що українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування РФ не нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права та забезпечити сприятливі умови життю та здоров’ю цивільного населення.

Нагадаємо, на КПВВ люди годинами проходять "контроль" окупантів.

Українські Національні Новини

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