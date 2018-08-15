ООС: боевики совершили 46 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцевого, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм — защитников Гнутового, Водяного и Широкино. С минометов огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцевого, Чермалыка, Лебединского и Водяного”.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка. По данным разведки трое оккупантов уничтожено, семь получили ранения”, — добавили в пресс-центре ООС.