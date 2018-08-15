ООС: бойовики здійснили 46 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Минулої доби, 14 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою. Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 10 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування: “вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування артилерії калібром 152 мм, 122 мм та мінометів. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстрілював із ствольної артилерії калібром 152 мм захисників Кримського, а калібром 122 мм — захисників Гнутового, Водяного та Широкиного. Із мінометів вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного”.
Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення.
“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Новозванівка та Мар’їнка. За даними розвідки трьох окупантів знищено, сім дістали поранень”, — додали у прес-центрі ООС.