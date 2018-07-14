ООС: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных

“На Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганское и Южное. При этом, противник применил по защитниках Новолуганского 82-мм миномет и выпустил в нашу сторону 8 мин”, — указано в сообщении.

Также военные добавили, что: “На Донецком направлении оккупанты продолжили предпринимать активные провокационные меры, чтобы вызвать ответный огонь. Применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески. На Мариупольском направлении прошедшие сутки снова учтено наибольшее количество обстрелов. 12 раз российские наемники нарушили всеобъемлющее „хлебное перемирие“. Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям у населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик. Наряду с этим, враг увеличил калибр запрещенного Минскими договоренностями вооружение, с которого обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного. На этот раз в сторону наших защитников прилетело 5 мин калибром 120 мм”.

“К сожалению, в результате вражеского огня на этом направлении были ранены двое наших защитников. По уточненным данным разведки 4 оккупантов получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза нарушили режим прекращения огня на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских защитников у Крымского, Марьинки, Талаковка и Гнутово”, — сообщили в пресс-центре ООС.