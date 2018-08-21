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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. За прошедшие сутки, 20 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82мм. Вражеские обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил против наших защитников 82мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел с 120мм минометов окраин населенного пункта Новолуганское”.

“В результате обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения. В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное”, — указано в сообщении.

“Потерь среди личного состава Объединенных сил в течение этого периода нет. По данным украинской разведки трое оккупантов погибли, еще двое — получили ранения”, — добавили в пресс-центре ООС.

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