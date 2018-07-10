ООС: боевики совершили 23 обстрелы позиций украинских военных

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54149 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106340 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127733 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135048 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170873 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153964 просмотра

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КИЕВ. 10 июля. УНН. За прошедшие сутки, 9 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики нарушали установленое перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“За прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо. На Попаснянском и Светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там враг применял автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь личного состава Объединенных сил не было”, — указано в сообщении.

Также в штабе добавили, что: “На Донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди наших защитников нет. Наиболее горячо 9 июля было на Мариупольском направлении. Там противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского и Широкино. К сожалению один наш защитник получил ранения”.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Попаснянском и Мариупольском направлениях противник обстреливал позиции наших захисниив у Орехова, Водяного, Широкино и Лебединского. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет. По уточненным данным разведки российские оккупанты потеряли одного боевика”, — добавили в пресс-центре ООС.

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