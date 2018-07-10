ООС: боевики совершили 23 обстрелы позиций украинских военных

“За прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо. На Попаснянском и Светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там враг применял автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь личного состава Объединенных сил не было”, — указано в сообщении.

Также в штабе добавили, что: “На Донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди наших защитников нет. Наиболее горячо 9 июля было на Мариупольском направлении. Там противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского и Широкино. К сожалению один наш защитник получил ранения”.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Попаснянском и Мариупольском направлениях противник обстреливал позиции наших захисниив у Орехова, Водяного, Широкино и Лебединского. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет. По уточненным данным разведки российские оккупанты потеряли одного боевика”, — добавили в пресс-центре ООС.