ООС: бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Минулої доби, 9 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“Минулої доби на Луганському напрямку було тихо. На Попаснянському та Світлодарському напрямках противник проявляв незначну активність. Вогонь по наших позиціях відкривався в районах населених пунктів Новозванівка, Світлодарськ та Новолуганське. Там ворог застосовував автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат особового складу Об’єднаних сил не було”, — вказано у повідомленні.

Також у штабі додали, що: “На Донецькому напрямку ворог з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 7 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під обстрілами перебували захисники Авдіївки, Невельського, Новотроїцького, Пісків та Опитного. На цьому напрямку втрат серед наших захисників немає. Найгарячише 9 липня було на Маріупольському напрямку. Там противник 12 разів прицільно відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського та Широкиного. Нажаль один наш захисник отримав поранення”.

“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів порушили режим припинення вогню. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Попаснянському та Маріупольському напрямках противник обстрілював позиції наших захисниів біля Оріхового, Водяного, Широкиного та Лебединського. За поточну добу втрат серед українських військових немає. За уточненими даними розвідки російські окупанти втратили одного бойовика”, — додали у прес-центрі ООС.

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