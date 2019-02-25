ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 9 раз обстреляли: “наши опорные пункты: четыре раза — из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия — вблизи села Лебединский; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи города Красногоровка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ оккупантами осуществлено семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 — в районе населенного пункта Екатериновка; из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП — вблизи населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Золотое-1; с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лобачево. Также вчера около 5.00 под минометные обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снарядов и мин. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

“По данным разведки, 24 февраля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены. С начала текущих суток враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединский из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин”, — сообщили в пресс-центре ООС.