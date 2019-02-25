ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. 24 лютого бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, при цьому артилерію калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм застосували 17 разів та витратили 285 снарядів та мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 9 разів обстріляли: “наші опорні пункти: чотири рази — з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Водяне; двічі, з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї — поблизу села Лебединське; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Павлопіль; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля селища Піски; з великокаліберних кулеметів — поблизу міста Красногорівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ окупантами здійснено сім обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил: двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Новозванівка; з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки ЗУ-23-2 — у районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також озброєння БМП — поблизу населеного пункту Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Золоте-1; з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Лобачеве. Також вчора близько 5.00 під мінометні обстріли окупантів потрапили житлові забудови селищ Золоте та Новоолександрівка. З території тимчасово окупованого міста Первомайськ російсько-окупаційні війська вели вогонь по оселях мирного населення з артилерійських систем калібру 122 мм, а також мінометів 120-го калібру з витратою 34 снаряди та міни. Внаслідок обстрілу зруйновано чотири житлові будинки”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

“За даними розвідки, 24 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено. Від початку поточної доби ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Лебединське з мінометів калібру 120 мм із витратою 17 мін”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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