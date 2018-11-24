ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. 23 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Опорные пункты наших войск у Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковых управляемых ракет и 120 мм минометов. Также, в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД”.
В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
“С начала этого периода противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск вблизи Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 23 ноября, двое боевиков российско-оккупационных войск было уничтожено и еще одного — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.