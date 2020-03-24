ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было зафиксировано три обстрела, а именно:
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- вблизи Авдеевки — из стрелкового оружия;
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- рядом с Водяным — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета.
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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- трижды вблизи Новотошковское — из минометов калибра 120 мм — 6 мин, с 82-мм минометов — 33 мины;
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- в районе населенного пункта Шумы — из противотанкового ракетного комплекса.
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Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета и в районе населенного пункта Березово — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет.