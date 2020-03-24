ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101848 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104983 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106981 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105844 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114679 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101163 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105539 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106710 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131617 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130465 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 11769 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было зафиксировано три обстрела, а именно:

  • вблизи Авдеевки — из стрелкового оружия;
  • рядом с Водяным — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • трижды вблизи Новотошковское — из минометов калибра 120 мм — 6 мин, с 82-мм минометов — 33 мины;
  • в районе населенного пункта Шумы — из противотанкового ракетного комплекса.

Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета и в районе населенного пункта Березово — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

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