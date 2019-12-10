ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток зафиксировано 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск. При этом, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили Минские соглашения", - сказал Гуцуляк.

С 08.40 до 09.35 враг выпустил 6 мин калибра 82 мм, и вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам Лебединского. Обстрел оккупанты вели от Саханки. Украинские воины применяли в ответ стрелковое вооружение.

Боевых потерь с начала текущих суток в результате этого обстрела нет.

Напомним, 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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