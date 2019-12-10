ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

"С начала текущих суток зафиксировано 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск. При этом, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили Минские соглашения", - сказал Гуцуляк.

С 08.40 до 09.35 враг выпустил 6 мин калибра 82 мм, и вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам Лебединского. Обстрел оккупанты вели от Саханки. Украинские воины применяли в ответ стрелковое вооружение.

Боевых потерь с начала текущих суток в результате этого обстрела нет.

Напомним, 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.