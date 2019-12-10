ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби зафіксовано 1 обстріл з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, збройні формування РФ та її найманці порушили Мінські угоди", - сказав Гуцуляк.

З 08.40 до 09.35 ворог випустив 6 мін калібру 82 мм, та вів вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння по нашим оборонцям Лебединського. Обстріл окупанти вели від Саханки. Українські воїни застосовували у відповідь стрілецьке озброєння.

Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок цього обстрілу немає.

Нагадаємо, 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. 

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