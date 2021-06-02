ООС: боевики не открывали огонь в течение суток
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операция Обьеднанисх сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.
Детали
Несмотря на это, Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.
В частности, Миссия продолжает фиксировать перемещения и накопления военной техники оккупантов, а также факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
1 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.