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ООС: бойовики не відкривали вогонь упродовж доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанисх сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики не відкривали вогонь упродовж доби

Цитата: 

"З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили у штабі.

Деталі 

Попри це, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Зокрема, Місія продовжує фіксувати переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

1 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

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