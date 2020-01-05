ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки, Верхнеторецком и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме этого, со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащего Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.