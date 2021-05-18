ООС: боевики 9 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Песков оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное — еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Причепиловка враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения.
Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Состояние здоровья защитника удовлетворительное.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях.
В частности, вечером 17 мая, наемниками был осуществлен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы № 21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.
Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными “вбросами”.
Украинская сторона СЦКК зафиксировала данные грубые нарушения и проинформировала представителей СММ ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
Боевых потерь среди украинцев военных нет.
Дополнение
Суд Видземского предместья Риги заочно приговорил гражданина Латвии Бенеса Айо до 2,6 лет лишения свободы за призывы к отмене независимости Латвии и надзор за условным осуждением сроком на один год.