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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"

Киев • УНН

 • 14070 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. За прошедшие сутки, 29 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуры населенного пункта Шуми. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"

Детали

Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка майорских враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от населенного пункта Новоградского российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Причепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы с противотанкового ракетного комплекса.

Цитата

"Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ ", - информируют военные.

Напомним

На Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли из противотанковых ракетных комплексов поселок Северное.

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