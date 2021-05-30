ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”

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Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новоградське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу.

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“Цивільні особи не постраждали. Бойових втрат серед наших захисників немає. Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ”, — інформують військові.

Нагадаємо

На Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з протитанкових ракетних комплексів селище Північне.