ООС: боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 36 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения. За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.
Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановка, Троицкого, Луганского, Новолуганское, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровка, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганское, Лебединского и Широкино”, — говорится в повидмоленни пресс-центра ООС.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки трех боевиков уничтожены девять получили ранения.