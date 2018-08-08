ООС: боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановка, Троицкого, Луганского, Новолуганское, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровка, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганское, Лебединского и Широкино”, — говорится в повидмоленни пресс-центра ООС.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки трех боевиков уничтожены девять получили ранения.