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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 21814 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 82499 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119643 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127481 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166816 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152565 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 36 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения. За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановка, Троицкого, Луганского, Новолуганское, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровка, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганское, Лебединского и Широкино”, — говорится в повидмоленни пресс-центра ООС.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки трех боевиков уничтожены девять получили ранения.

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