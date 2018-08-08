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ООС: бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння. За минулу добу втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного”, — йдеться у повідмоленні прес-центру ООС.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки трьох бойовиків знищено, дев’ять дістали поранення.

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