ООС: боевики 3 раза осуществили обстрелы украинских военных

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 37298 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 55620 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110128 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119066 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122186 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159903 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119057 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148357 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104747 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102966 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 16:41 • 120130 просмотра
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ООС: боевики 3 раза осуществили обстрелы украинских военных

ООС: боевики 3 раза осуществили обстрелы украинских военных

Киев  •  УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 3 раза нарушили режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, противник из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

“Не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия... По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет”, — указано в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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