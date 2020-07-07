ООС: боевики 3 раза осуществили обстрелы украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 3 раза нарушили режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, противник из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.
“Не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия... По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет”, — указано в сообщении.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.