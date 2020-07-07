ООС: бойовики 3 рази здійснили обстріли українських військових

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Від початку поточної доби збройні формування бойовиків 3 рази порушили режим припинення вогню, пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, противник із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм вів вогонь на підступах до Новотошківського.

“Не було спокійно і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї... За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає”, — вказано у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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