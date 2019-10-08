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ООС: боевики 27 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 13062 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 27 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 13 обстрелов:

  • дважды неподалеку от Чермалыка — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Песков — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Опытного — из стрелкового оружия;
  • четыре раза вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • неподалеку Павлополя — из ручного противотанкового гранатомета;
  • вблизи Талаковки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Новотроицкого — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Пищевика и Тарамчука — из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды вблизи Новолуганского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • неподалеку от Майского — из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
  • вблизи Гладосового и Хутора Вольного — из минометов калибра 82 мм;
  • по два раза неподалеку от Новгородского и в районе Золотого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Крымского — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Попасной — из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил обстрелы:

  • вблизи Луганского — из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку от Светлодарска — из гранатометов различных систем.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что жители Золотого поддерживают разведения сил.

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