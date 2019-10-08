ООС: боевики 27 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 13 обстрелов:
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- дважды неподалеку от Чермалыка — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Песков — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку Опытного — из стрелкового оружия;
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- четыре раза вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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- неподалеку Павлополя — из ручного противотанкового гранатомета;
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- вблизи Талаковки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новотроицкого — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Пищевика и Тарамчука — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- трижды вблизи Новолуганского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
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- неподалеку от Майского — из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
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- вблизи Гладосового и Хутора Вольного — из минометов калибра 82 мм;
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- по два раза неподалеку от Новгородского и в районе Золотого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Крымского — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Попасной — из гранатометов различных систем.
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За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил обстрелы:
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- вблизи Луганского — из ручного противотанкового гранатомета;
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- неподалеку от Светлодарска — из гранатометов различных систем.
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В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Напомним, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что жители Золотого поддерживают разведения сил.