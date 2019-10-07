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Загороднюк: жителі Золотого підтримують розведення сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Місцеве населення міста Золоте на Луганщині, де має відбутися розведення військ, підтримує концепцію розведення сил. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час робочої поїздки в район проведення ООС, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Загороднюк: жителі Золотого підтримують розведення сил

"На виконання доручення Президента України сьогодні, 7 жовтня, міністр оборони України Андрій Загороднюк та начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних мил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак здійснили робочу поїздку в район проведення операції Об’єднаних сил на сході України", - йдеться в повідомленні.

У ході поїздки Загороднюк зустрівся з місцевими жителями, волонтерами та військовослужбовцями Збройних сил України, які виконують бойові завдання у цьому населеному пункті.

Як зазначається, під час спілкування, зокрема, йшлося про відновлення місцевої інфраструктури, ремонт доріг, медичне та інше забезпечення мешканців Золотого. Загороднюк підтвердив готовність відповідних структур цивільного-військового співробітництва Збройних сил та Нацполіції й надалі активно реалізовувати гуманітарні проекти з метою покращення рівня життя містян.

"Ми спілкувалися з великою кількістю людей, у тому числі запитали про їх ставлення до процесу розведення військ, до тих подій, що відбуваються. Можу з упевненістю сказати: місцеве населення підтримує концепцію розведення сил і в цілому ті плани, які у нас є", — зазначив міністр оборони.

Зі слів керівника військового відомства, за результатами проведених зустрічей планується утворити координаційний центр, який підпорядковуватиметься місцевій адміністрації й координуватиме дії представників ЗСУ, Нацполіції та інших структур. Завданням Центру буде оперативне розв’язання усіх проблемних питань громадян та забезпечення їх безпеки.

Додамо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк в інтерв’ю українській редакції BBC заявив, що військові вважають розведення військ поблизу Золоте, Петрівське і Станиця небезпечним.

"Був іще один момент, який я відчув, коли я їздив на минулому тижні, здається, на Схід. І там я відвідав три ділянки, де планується відведення військ (Золоте, Петрівське і Станиця), щоб поговорити з військовими про те, як вони оцінюють готовність і ситуацію. Дуже була відверта розмова, вони мені показали всі місця, щоб я сам відчув, що відбудеться, якщо буде відведення в конкретному місці.

Я можу багато про це говорити, але можна вказати декілька конкретних моментів. Перше, це те, що у них на фронті - навіть не у людей на Майдані - у військових там має бути довіра до таких рішень, інакше не зрозуміють. Не можна на це закривати очі, треба це доносити, тому що від цих людей залежить це насправді", - сказав Данилюк.

На запитання "Це є?" Данилюк відповів: "Однозначно, ні. Я цього не відчув".

А, відповідаючи на запитання, чи військові проти відведення, він відповів:

"Вони просто розуміють, що якщо це робити, то, по-перше, зимою це робити складно, навіть небезпечно, тому що треба рухатися по відкритій місцевості, тому що немає листя і так далі. Але є іще інші моменти чисто технічні, коли мені показували, що створюються ризики. Інше питання — чи буде це сприяти зменшенню втрат на фронті. Насправді, ми збільшуємо "сіру зону", в якій зможуть працювати і диверсійні групи, і снайпери, і це абсолютно не гарантує нічого і відкриває простір для провокацій".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мінську домовилися про розведення військ у Петрівському і Золотому.

Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.

Втім, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в Петровському і Золотому не почалось розведення військ через обстріли бойовиків.

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