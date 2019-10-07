Загороднюк: жители Золотого поддерживают разведение сил

"Во исполнение поручения Президента Украины сегодня, 7 октября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных мил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак совершили рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В ходе поездки Загороднюк встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи в этом населенном пункте.

Как отмечается, во время общения, в частности, речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинское и другое обеспечение жителей Золотого. Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества Вооруженных сил и Нацполиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать: местное население поддерживает концепцию разведения сил и в целом те планы, которые у нас есть", - отметил министр обороны.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВСУ, Нацполиции и других структур. Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечение их безопасности.

Добавим, что ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью украинской редакции BBC заявил, что военные считают разведение войск вблизи Золотое, Петровское и Станица опасным.

"Был еще один момент, который я испытал, когда я ездил на прошлой неделе, кажется, на Восток. И там я посетил три участка, где планируется отвод войск (Золотое, Петровское и Станица), чтобы поговорить с военными о том, как они оценивают готовность и ситуацию. Очень был откровенный разговор, они мне показали места, чтобы я сам почувствовал, что произойдет, если будет отвод в конкретном месте.

Я могу много об этом говорить, но можно указать несколько конкретных моментов. Первое, это то, что у них на фронте - даже не у людей на Майдане - у военных там должно быть доверие к таким решениям, иначе не поймут. Нельзя на это закрывать глаза, надо это доносить, так как от этих людей зависит это на самом деле", - сказал Данилюк.

На вопрос "Есть ли это?" Данилюк ответил: "Однозначно, нет. Я этого не почувствовал".

А, отвечая на вопрос, против отвода ли военные, он ответил:

"Они просто понимают, что если это делать, то, во-первых, зимой это делать сложно, даже опасно, потому что надо двигаться по открытой местности, так как нет листьев и так далее. Но есть еще другие моменты чисто технические, когда мне показывали, что создаются риски. Другой вопрос - будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает пространство для провокаций".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

Впрочем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Петровском и Золотом не началось разведение войск из-за обстрелов боевиков.