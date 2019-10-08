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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: бойовики 27 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 27 разів обстріляли українські позиції

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів:

  • двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;
  • чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;
  • поблизу Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр оборони підтвердив, що розведення військ можливе тільки після 7 діб тиші

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
  • поблизу Гладосового та Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм;
  • по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:

  • поблизу Луганського – з ручного протитанкового гранатомета;
  • неподалік Світлодарська – з гранатометів різних систем.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що жителі Золотого підтримують розведення сил.

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