ООС: бойовики 27 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів:
-
- двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
-
- поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
-
- неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;
-
- чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
-
- неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;
-
- поблизу Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
-
- неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
-
- неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр оборони підтвердив, що розведення військ можливе тільки після 7 діб тиші
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
-
- тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
-
- неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
-
- поблизу Гладосового та Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм;
-
- по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
-
- двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
-
- поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
-
- неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.
-
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:
-
- поблизу Луганського – з ручного протитанкового гранатомета;
-
- неподалік Світлодарська – з гранатометів різних систем.
-
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Нагадаємо, Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що жителі Золотого підтримують розведення сил.