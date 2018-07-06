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ООС: боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня

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КИЕВ. 6 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 26 раз нарушали режим прекращения огня, запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленое перемирие. Сепаратисты вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось.

Противник 26 раз обратился к огня по нашим позициям. Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

“На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская открыв огонь из стрелкового оружия. На Светлодарск направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское. Один военнослужащий был ранен. На Горловском и Донецком направлениях враг обнаружил незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Неспокойно было на Мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь.

Украинские Национальные Новости

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