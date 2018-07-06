ООС: бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 26 разів порушували режим припинення вогню, заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Сепаратисти вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась.
Противник 26 разів вдався до вогню по наших позиціях. Підрозділи Об’єднаних сил стійко утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.
“На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В черговий раз російські найманці вчинили провокацію в районі розведення сторін у населеному пункті Станиця Луганська відкривши вогонь зі стрілецької зброї. На Світлодарському напрямку противник відкривав прицільний вогонь із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населених пунктів Світлодарськ та Новолуганське. Одного військовослужбовця було поранено. На Горлівському та Донецькому напрямках ворог виявив незначну активність, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстріли противника потрапили позиції в районі Південного та Авдіївки”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
Неспокійно було на Маріупольському напрямку, де вже вкотре спостерігається велика кількість ворожих провокацій. У районі населених пунктів Широкине, Талаківка, Водяне бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, намагаючись змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь.