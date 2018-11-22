ООС: боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 12 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Течение 21 ноября ситуация в районе проведения операции вполне контролировалась Объединенными силами.
Боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск и не прекращают применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, вчера вечером, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт наших войск у Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановка два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил потерпел легкого ранения.