ООС: бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж 21 листопада ситуація в районі проведення операції цілком контролювалася Об’єднаними силами.
Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ та не припиняють застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
“Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, вчора ввечері, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки два рази потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів та СПГ”, — ідеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок обстрілів один з військовослужбовців Об’єднаних сил зазнав легкого поранення.