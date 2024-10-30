ООО "Ола Файн" уплатило 3 млрд грн в рамках приватизации гостиницы "Украина"

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 55855 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 107630 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 101925 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 103399 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 115634 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 103612 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 123225 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 173767 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 129923 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160263 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 101464 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 108921 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 63843 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 91826 просмотра
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 29973 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 91826 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 107634 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 108921 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 115635 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 173768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 29973 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 63843 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 101464 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 106425 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 114025 просмотра
Актуальное
ООО "Ола Файн" уплатило 3 млрд грн в рамках приватизации гостиницы "Украина"

ООО "Ола Файн" уплатило 3 млрд грн в рамках приватизации гостиницы "Украина"

Киев  •  УНН

18:21 • 3237 просмотра

Read in English

ООО "Ола Файн" украинского инвестора Максима Криппы приобрело гостиницу "Украина" за 2,5 млрд грн плюс НДС. Средства от первой продажи в рамках большой приватизации уже поступили в госбюджет.

30 октября 2024 года 3 млрд грн были перечислены в Фонд госимущества в результате продажи первого объекта в рамках большой приватизации. Новым владельцем гостиницы "Украина" стало ООО "Ола Файн" украинского инвестора Максима Криппы, передает УНН.

Фонд государственного имущества Украины сообщил о полном поступлении средств от продажи гостиницы "Украина" в государственный бюджет и отметил, что ООО "Ола Файн" оплатило стоимость объекта в размере 2 511 777 888 гривен и дополнительно перечислило 502 355 578 гривен НДС. Владелец компании Максим Криппа считает такую стоимость адекватной текущему состоянию и будущему потенциалу рынка недвижимости Украины.

Максим Криппа, владелец ООО "Ола Файн": "Для меня приобретение гостиницы "Украина" даже не инвестиция, а прежде всего сознательное и взвешенное решение гражданина Украины. Считаю необходимым поддерживать страну во время войны любым способом. Это более, чем вовремя, учитывая тот факт, что средства от приватизации будут направлены на поддержку Сил Обороны и сохранение суверенитета Украины".

Напомним, что 18 сентября в системе Прозорро состоялся первый аукцион в рамках большой приватизации. Лотом со стартовой ценой в 1,05 млрд грн стал отель "Украина", один из главных символов Киева, построенный в 1961 году.

Согласно условиям продажи, новый владелец обязан сохранить основной профиль деятельности предприятия и обеспечить социальные гарантии работникам в течение не менее шести месяцев с момента приобретения права собственности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ukrainaУкраина
kievКиев