ООН: за время конфликта на Донбассе погибли более 2,5 тыс. гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. За время конфликта на Донбассе погибли более 2 тысячи 500 гражданских лиц, а еще 9 тысяч получили ранения. Об этом говорится в обнародованном в понедельник Плане гуманитарного реагирования (ПГР) от ООН для Украины, передает УНН.
"В то время, как сторонам конфликта не удается придерживаться различных соглашений о прекращении огня, с апреля 2014 погибло более 2 тысячи 500 гражданских лиц, а еще 9 тысяч получили ранения", - говорится в отчете.
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Как отмечается, вдоль "линии разграничения" ежедневно регистрируется "в среднем 40 вооруженных столкновений".
"До 200 тысяч человек, проживающие в 5-километровой зоне вдоль "линии разграничения" на подконтрольной правительству территории, регулярно видят ранения или теряют близких или соседей, повреждения имущества и систематически имеют препятствия в доступе к основным услугам", - говорится в отчете.
Напомним, по данным ООН, по состоянию на сентябрь, с начала АТО на Донбассе погибли 10,2 тыс. человек.