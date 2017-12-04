ООН: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2,5 тис. цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За час конфлікту на Донбасі загинули більше 2 тисячі 500 цивільних осіб, а ще 9 тисяч отримали поранення. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок Плані гуманітарного реагування (ПГР) від ООН для України, передає УНН.
"У той час, як сторонам конфлікту не вдається дотримуватися різних угод про припинення вогню, з квітня 2014 року загинуло більше 2 тисячі 500 цивільних осіб, а ще 9 тисяч отримали поранення", - йдеться у звіті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН заявили, що на гумдопомогу українцям на Донбасі треба 187 мільйонів доларів
Як зазначається, уздовж "лінії розмежування" щодня реєструється "у середньому 40 збройних зіткнень".
"До 200 тисяч осіб, які проживають в 5-кілометровій зоні вздовж "лінії розмежування" на підконтрольній уряду території, регулярно бачать поранення або втрачають близьких або сусідів, пошкодження майна та систематично мають перешкоди у доступі до основних послуг", - сказано у звіті.
Нагадаємо, за даними ООН, станом на вересень, з поччатку АТО на Донбасі загинули 10,2 тис. осіб.