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ООН выводит миротворцев из суданского региона Дарфур

Киев • УНН

 • 17427 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Миротворческая миссия в кризисном регионе Судана Дарфур завершена несмотря на протесты местных жителей и правозащитников. ООН начала вывод миротворцев, который продлится до конца июня, сообщает УНН со ссылкой на dw.com.

ООН выводит миротворцев из суданского региона Дарфур

Организация Объединенных Наций начала вывод своего миротворческого контингента из Судана. В рамках начатой в пятницу, 1 января, операции все военные и полицейские силы ооновской миссии ЮНАМИД должны покинуть суданскую провинцию Дарфур и территорию страны до 30 июня 2021, заявили в представительстве ЮНАМИД в Хартуме. Таким образом, "ответственность за защиту гражданского населения" переходит к правительству Судана, отмечается в заявлении ЮНАМИД.

Совместная миссия ООН и Африканского Союза (АС) действовала в Дарфуре 13 лет, в свое время максимальное количество дислоцированных там миротворцев достигала 16 000. 22 декабря 2020 Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении деятельности ЮНАМИД 31 декабря.

Следует добавить, что с просьбой завершить эту миссию обратилось к ООН временное правительство Судана. Ситуация с безопасностью в Дарфуре остается напряженной, поэтому решение Совбеза ООН вызвало критику со стороны правозащитников, в частности организации Amnesty International, что требует продления миссии. По словам представителей AI, вывода миротворческого контингента ООН повлечет "вакуум безопасности" в регионе, цитирует информагентство AFP. В столице региона Ньяле перед штаб-квартирой ЮНАМИД состоялись многочисленные протесты.

Напомним, в 2003 году в Дарфуре вспыхнул конфликт между повстанцами и армией Судана, во время которого погибли около 300 000 человек, а 2,5 миллиона человек были вынуждены спасаться бегством. Это произошло после того, как население региона заявило о своем праве участвовать в принятии решений и распределении бюджета. Тогдашний авторитарный правитель Судана Омар аль-Башир ответил на это крайне жестокими мерами.

В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира - тогда еще президента - по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. Его считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств - фур, масалит и загава. Аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года, его судят на родине, он находится под стражей.

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