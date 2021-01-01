ООН выводит миротворцев из суданского региона Дарфур

Организация Объединенных Наций начала вывод своего миротворческого контингента из Судана. В рамках начатой в пятницу, 1 января, операции все военные и полицейские силы ооновской миссии ЮНАМИД должны покинуть суданскую провинцию Дарфур и территорию страны до 30 июня 2021, заявили в представительстве ЮНАМИД в Хартуме. Таким образом, "ответственность за защиту гражданского населения" переходит к правительству Судана, отмечается в заявлении ЮНАМИД.

Совместная миссия ООН и Африканского Союза (АС) действовала в Дарфуре 13 лет, в свое время максимальное количество дислоцированных там миротворцев достигала 16 000. 22 декабря 2020 Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении деятельности ЮНАМИД 31 декабря.

Следует добавить, что с просьбой завершить эту миссию обратилось к ООН временное правительство Судана. Ситуация с безопасностью в Дарфуре остается напряженной, поэтому решение Совбеза ООН вызвало критику со стороны правозащитников, в частности организации Amnesty International, что требует продления миссии. По словам представителей AI, вывода миротворческого контингента ООН повлечет "вакуум безопасности" в регионе, цитирует информагентство AFP. В столице региона Ньяле перед штаб-квартирой ЮНАМИД состоялись многочисленные протесты.

Напомним, в 2003 году в Дарфуре вспыхнул конфликт между повстанцами и армией Судана, во время которого погибли около 300 000 человек, а 2,5 миллиона человек были вынуждены спасаться бегством. Это произошло после того, как население региона заявило о своем праве участвовать в принятии решений и распределении бюджета. Тогдашний авторитарный правитель Судана Омар аль-Башир ответил на это крайне жестокими мерами.

В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира - тогда еще президента - по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. Его считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств - фур, масалит и загава. Аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года, его судят на родине, он находится под стражей.