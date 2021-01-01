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ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Миротворчу місію у кризовому регіоні Судану Дарфур завершено попри протести місцевих жителів і правозахисників. ООН розпочала виведення миротворців, що триватиме до кінця червня, повідомляє УНН з посиланням на dw.com.

ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур

Організація Об'єднаних Націй розпочала виведення свого миротворчого контингенту з Судану. У рамках розпочатої у п'ятницю, 1 січня, операції всі військові і поліцейські сили оонівської місії ЮНАМІД мають залишити суданську провінцію Дарфур і територію країни до 30 червня 2021 року, заявили в представництві ЮНАМІД у Хартумі. Таким чином, "відповідальність за захист цивільного населення" переходить до уряду Судану, наголошується в заяві ЮНАМІД.

Спільна місія ООН і Африканського Союзу (АС) діяла в Дарфурі 13 років, свого часу максимальна кількість дислокованих там миротворців сягала 16 тисяч. 22 грудня 2020 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення діяльності ЮНАМІД 31 грудня.

Слід додати, що з проханням завершити цю місію звернувся до ООН тимчасовий уряд Судану. Ситуація з безпекою в Дарфурі залишається напруженою, тож рішення Радбезу ООН викликало критику з боку правозахисників, зокрема організації Amnesty International , що вимагає подовження місії. За словами представників AI, виведення миротворчого контингенту ООН спричинить "безпековий вакуум" в регіоні, цитує інформагенція AFP. У столиці регіону Ньяле перед штаб-квартирою ЮНАМІД відбулися численні протести.

Нагадаємо, у 2003 році в Дарфурі спалахнув конфлікт між повстанцями і армією Судану, під час якого загинули близько 300 тисяч осіб, а 2,5 мільйона осіб були змушені рятуватися втечею. Це сталося після того, як населення регіону заявило про своє право брати участь в ухваленні рішень і розподілі бюджету. Тодішній авторитарний правитель Судану Омар аль-Башир відповів на це вкрай жорстокими заходами.

У 2009 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира - тоді ще президента - за підозрою у воєнних злочинах і організації геноциду в суданській провінції Дарфур. Його вважають ініціатором масового знищення трьох етнічних меншин - фур, масаліт і загава. Аль-Башира було повалено у квітні 2019 року, його судять на батьківщині, він перебуває під вартою.

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