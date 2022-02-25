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ООН выделит 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины

ООН выделит 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины

Киев • УНН

 • 71145 просмотра

Киев. 25 Февраля. УНН.ООН объявила, что немедленно выделит 20 миллионов долларов на расширение гуманитарных операций ООН в Украине из-за нападения России. Об этом сообщаетУННсо ссылкой наAssociated Press.

Детали

Помощь направят на чрезвычайные операции вдоль линии соприкосновения на Донбассе и в других районах страны, а также на медицинскую помощь, предоставление убежища, еду и воду, водоснабжение и канализацию для наиболее уязвимых людей, пострадавших от конфликта.

“С ростом смертности мы видим образы страха, муки и террора в каждом уголке Украины. Люди, обычные невинные люди, всегда платят самую высокую цену", - сказал Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что ООН вместе с партнерами “отданы тому, чтобы оставаться и помогать, поддерживать людей в Украине во время нужды”.

Команда Всемирной продовольственной компании ООН сообщает, что работает на месте и готова помогать.

“Мы призываем все стороны обеспечить, чтобы пострадавшие общины имели постоянный доступ к любой гуманитарной поддержке, которая им может понадобиться, и чтобы безопасность гуманитарного персонала на местах была гарантирована”, - сказал директор программы Дэвид Безлі.

Питер Мавер, президент Международного комитета Красного Креста, сказал, что нападение России на Украину “грозит масштабам смерти и разрушений, которые страшно представить”.

“При условии безопасной ситуации наши команды в Украине будут продолжать работу из ремонта жизненно важных объектов инфраструктуры, поддержки медицинских учреждений медикаментами и оборудованием, а также поддержки семей продуктами питания и предметами гигиены”, - сообщил он.

Дополнение

Генштаб ВСУ обновилинформациюотносительно российского вторжения: российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

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