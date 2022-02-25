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ООН виділить 20 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для України

ООН виділить 20 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для України

Київ • УНН

 • 71149 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. ООН оголосила, що негайно виділить 20 мільйонів доларів на розширення гуманітарних операцій ООН в Україні через напад Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Допомогу спрямують на надзвичайні операції вздовж лінії зіткнення на Донбасі та в інших районах країни, а також на медичну допомогу, надання притулку, їжу та воду, водопостачання і каналізацію для найбільш уразливих людей, які постраждали від конфлікту.

“З ростом смертності ми бачимо образи страху, муки та терору в кожному куточку України. Люди, звичайні невинні люди, завжди платять найвищу ціну”, - сказав Генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Він додав, що ООН разом із партнерами “віддані тому, щоб залишатися та допомагати, підтримувати людей в Україні у час потреби”.

Команда Всесвітньої продовольчої компанії ООН повідомляє, що працює на місці й готова допомагати.

“Ми закликаємо всі сторони забезпечити, щоб постраждалі громади мали постійний доступ до будь-якої гуманітарної підтримки, яка їм може знадобитися, і щоб безпека гуманітарного персоналу на місцях була гарантована”, - сказав директор програми Девід Безлі.

Пітер Мавер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, сказав, що напад Росії на Україну “загрожує масштабами смерті та руйнувань, які страшно уявити”.

“За умови безпекової ситуації наші команди в Україні продовжуватимуть роботу з ремонту життєво важливих об’єктів інфраструктури, підтримки медичних закладів медикаментами та обладнанням, а також підтримки сімей продуктами харчування та предметами гігієни”, - повідомив він.

Доповнення

Генштаб ЗСУ оновив інформацію щодо російського вторгнення: російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

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