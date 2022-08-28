ООН: в украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая, заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
С момента подписания соглашения о разблокировании украинских портов для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт более миллиона тонн зерна, уточнил Абдулла.
"С помощью Черноморской зерновой инициативы удалось уволить какое-то место, но необходимо экспортировать гораздо больше зерна, чтобы освободить место для следующего урожая", - сказал он.
Напомним
Украина почти за месяц экспортировала первый миллион тонн агропродукции.