ООН: в українських зерносховищах не вистачає місця для нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Україні потрібно продати кілька мільйонів тонн продовольства, яке зберігається у зерносховищах, щоб звільнити місце для наступного врожаю, заявив постійний координатор ООН у Спеціальному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла. Про це передає УНН з посиланням на BBC.
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З моменту підписання угоди про розблокування українських портів для торгівлі продовольством із чорноморських портів вирушило на експорт понад мільйон тонн зерна, уточнив Абдулла.
"За допомогою Чорноморської зернової ініціативи вдалося звільнити якесь місце, але необхідно експортувати набагато більше зерна, щоб звільнити місце для наступного врожаю", - сказав він.
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Україна майже за місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції.