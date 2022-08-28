ООН: в українських зерносховищах не вистачає місця для нового врожаю

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З моменту підписання угоди про розблокування українських портів для торгівлі продовольством із чорноморських портів вирушило на експорт понад мільйон тонн зерна, уточнив Абдулла.

"За допомогою Чорноморської зернової ініціативи вдалося звільнити якесь місце, але необхідно експортувати набагато більше зерна, щоб звільнити місце для наступного врожаю", - сказав він.

Нагадаємо

Україна майже за місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції.