ООН: в "ловушке" в западном Мосуле оказались 400 тыс. человек

"400 тыс. человек оказались в "ловушке" в западном Мосуле в Ираке", - приводит данные ООН издание.

Напомним, 22 марта боевики "Исламского государства" обстреляли районы в западной части Мосула, ранее освобожденные иракскими вооруженными силами, обстреливая гражданских лиц, которые бежали, спасаясь от боевых действий утром.

Битву за Мосул, последний оплот "Исламского государства" в Ираке, иракские силы ведут уже шестой месяц при поддержке авиации коалиции во главе с США, контролируя восток города, и более половины запада.