ООН: у "пастці" в західному Мосулі опинилися 400 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У "пастці" в західному Мосулі в Іраку опинилися 400 тис. осіб. Про це з посиланням на дані ООН повідомляє AFP, передає УНН.
"400 тис. осіб опинилися у "пастці" в західному Мосулі в Іраку", - наводить дані ООН видання.
Нагадаємо, 22 березня бойовики "Ісламської держави" обстріляли райони в західній частині Мосула, раніше відбиті іракськими збройними силами, вражаючи цивільних осіб, що віткали, рятуючися від бойових дій зранку.
Битву за Мосул, останній оплот "Ісламської держави" в Іраку, іракські сили ведуть уже шостий місяць за підтримки авіації коаліції на чолі з США і апартнерів, наразі контролюючи схід міста, і більше половини заходу.