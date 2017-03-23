ООН: у "пастці" в західному Мосулі опинилися 400 тис. осіб

"400 тис. осіб опинилися у "пастці" в західному Мосулі в Іраку", - наводить дані ООН видання.

Нагадаємо, 22 березня бойовики "Ісламської держави" обстріляли райони в західній частині Мосула, раніше відбиті іракськими збройними силами, вражаючи цивільних осіб, що віткали, рятуючися від бойових дій зранку.

Битву за Мосул, останній оплот "Ісламської держави" в Іраку, іракські сили ведуть уже шостий місяць за підтримки авіації коаліції на чолі з США і апартнерів, наразі контролюючи схід міста, і більше половини заходу.