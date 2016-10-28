ООН: не менее 232 человек погибли у Мосула на этой неделе

"В эту среду сообщалось о 232 расстрелянных гражданских. Из них - 190 бывших сотрудников иракских сил безопасности", - заявила представитель управления ООН Равина Шамдасани.

Напомним, Мосул с начала военной операции покинули 10,5 тыс. человек .

Напомним, иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллионов человек.