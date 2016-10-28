ООН: не менее 232 человек погибли у Мосула на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Боевики группировки "Исламское государство" убили по меньшей мере 232 человек в Мосуле и вблизи него на этой неделе. Об этом заявили в управлении комиссара ООН по правам человека, передает УНН со ссылкой на AFP.
"В эту среду сообщалось о 232 расстрелянных гражданских. Из них - 190 бывших сотрудников иракских сил безопасности", - заявила представитель управления ООН Равина Шамдасани.
Напомним, Мосул с начала военной операции покинули 10,5 тыс. человек .
Напомним, иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.
Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллионов человек.